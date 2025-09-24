Bursa’nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş açılan olayda, bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eski tartışma yeniden alevlendi

Olay, Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Aslin ile Kenan B. arasında daha önce yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, Aslin’in Kenan B.’yi iki arkadaşıyla darp ettiği öne sürülmüştü. İki taraf arasındaki gerginlik, bu kez sokak ortasında yeniden karşı karşıya gelmeleriyle büyüdü.

Kalabalığın içine silahla girdi

Güvenlik kamerasına da yansıyan anlarda, Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle kalabalığın arasına girerek Özay Aslin’in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik

Başından yaralanan Aslin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

Şüpheli teslim oldu

Olayın ardından silahıyla birlikte kaçmayan Kenan B., polis ekiplerine teslim oldu. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.