Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görevli İlçe Emniyet Müdürü H.T., şok etkisi yaratan bir olayla gündeme geldi. İddialara göre, Emniyet Müdürü, eşine yönelik şiddet eylemi sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet müdürünün ev içi şiddet olayı

Olay, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine henüz üç ay önce atanan H.T.'nin ikamet ettiği konutta geçtiğimiz hafta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürü H.T. ile eşi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel bir müdahaleye dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte H.T.'nin eşini darp ettiği öne sürüldü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, meslektaşları kısa sürede adrese intikal etti.

Gözaltı ve ardından gelen tutuklama kararı

Olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen eşin şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T.'yi gözaltına aldı. Şiddet gören eşin yaşadığı travma ve kararlılık, yasal sürecin hızla işlemesini sağladı. Gözaltına alınma süreci, emniyet teşkilatının kendi içindeki disiplin ve yasalara uygun hareket etme zorunluluğunu da vurgular nitelikteydi. Emniyet Müdürlüğündeki hukuki ve idari işlemlerin titizlikle tamamlanmasının ardından H.T., adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildiği mahkeme tarafından ifadeleri alınan ve deliller değerlendirilen İlçe Emniyet Müdürü H.T., "eşe karşı kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Adli süreç devam ederken, H.T.'nin emniyet teşkilatındaki görevinin durumuyla ilgili idari soruşturmanın da başlatılması bekleniyor.