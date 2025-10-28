Adana’nın Seyhan ilçesinde Tuğrul K., ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç’ı apartman girişinde tabancayla vurarak öldürdü; ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Apartman girişinde kanlı buluşma

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Tuğrul K. (43), ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç (34) ile konuşmak için evinin bulunduğu apartmana geldi. Burada başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Barışma isteği reddedildi, silah çekti

Barışma talebinin kabul edilmemesi üzerine Tuğrul K., yanında getirdiği tabancayla Ebru Kılıç’ı başından vurdu. Ardından aynı silahı kendi başına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kadın hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebru Kılıç’ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu bildirildi. Kılıç’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.