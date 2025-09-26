Son Mühür- Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırma kararı aldı. Gündeş, ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla kamuoyuna açıkladı.

"Ayrılma kararı almış bulunmaktayız"

Sanatçı, paylaştığı açıklamada evliliğin bitiş sebebini “fikir ayrılıkları” olarak gösterdi. Gündeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim… Saygılarımla.”

Murat Özdemir gözaltına alınmıştı

Ebru Gündeş’in ayrılık açıklamasından kısa süre önce, Murat Özdemir kamuoyunun gündemine farklı bir olayla gelmişti.

Özdemir, 22 Ağustos 2025’te ‘Selahattin Yılmaz Suç Örgütü’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gündeş’in evlilik geçmişi

Sanat dünyasının güçlü seslerinden biri olan Gündeş’in, Özdemir ile yaptığı evlilik dördüncü evliliği oldu.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile gerçekleştirdi.

İkinci evliliğini 2002’de avukat Ömer Durak ile yaptı.

2010’da iş insanı Reza Zarrab ile evlendi. Ancak bu evlilik 2021’de, Bodrum Aile Mahkemesi’nde açılan dava sonucu sona erdi.

Evlilik sadece bir yıl sürdü

Şubat 2024’te Dubai’de dünyaevine giren çiftin birlikteliği yalnızca bir yıl sürdü. Çiftin, dostane bir şekilde yollarını ayırdığı belirtiliyor.