Son Mühür- Eski manken Ebru Şallı, 2020 yılında lenfomadan hayatını kaybeden oğlu Pars’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Şallı, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim. Dün gibi doğduğun gün. 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki.”

Pars’ın mücadelesi

İş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, dört yıl boyunca verdiği mücadeleye rağmen 16 Nisan 2020’de yaşamını yitirmişti. Henüz 10 yaşında hayatını kaybeden Pars, ailesinin yanı sıra onu tanıyan herkesin hafızasında derin izler bıraktı.

Ebru Şallı, daha önce verdiği bir röportajda oğlunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. ‘Bu nasıl bir çocuk?’ derlerdi. Gerçek bir melekti. Kimseyi kıramazdı, azıcık üzüldüğü an hemen toparlamaya çalışırdı. İçinden müthiş bir sevgi çıkıyordu. Pars hep başkaydı.”

Hastalığın ilk belirtileri

Şallı, Pars’ın hastalığının teşhis sürecini de şöyle aktarmıştı:

“Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta boyunca uğraştı, kan tahlilleri iyi çıkıyordu, ultrasonda da görünmedi. MR’da ortaya çıktı. İlk duyduğunuz an bir anne ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok hızlı ilerleyen bir türdü.”

Şallı’nın acısı

Ebru Şallı, yaşadığı büyük kaybın ardından her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiriyor. Şallı’nın Pars dışında Beren adında bir oğlu daha bulunuyor.