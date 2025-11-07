Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu ulaşımda kadın şoför istihdamını desteklemek için hayata geçirilen hayata sür projesinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cemil Tugay: ESHOT’taki kadın şoför sayımızı yüzde altmış arttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün aslında Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız bir projenin kapanış toplantısındayız. Bu bizim için önemli bir dönüşüm sürecinin kutlamasıdır. Başarıyla yürüttüğümüz eşitliğe sür projesinin sonuna geldik. Kadınların iş yaşamında eşit olması mücadelesinin sonuna gelmedik onun başlarındayız henüz. Bu anlamlı günde bir arada olmanın büyük onurunu yaşıyorum. Göreve geldiğimde İzmir’de kadın otobüs şoförlerinin sayısını artırma sözünü vermiştim. Biz demiştik ki kadın üretirse şehir gelişir, kadın yaşarsa bir toplumda o toplum nefes alır. Bu politikamız Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonundan gelmektedir.

Bunlar arasında herhangi bir yasal düzenlemenin toplumun eşitlik temelli yapılanması için atılan çok büyük adımların başlangıcıydı. Kadınların ulaşım sektöründe yer alabilmesi için güvenli çalışma kültürünü birlikte dönüştürmek gerekiyor. Eşitliğe sür projesi bu anlayışla şekillenmiştir. Toplum ulaşım sistemleri uzun yıllar boyunca tek tip kullanıcıya göre tasarlandı. Oysa kadınlar ulaşımı farklı biçimlerde kullanıyorlar. Bu fark ulaşım sisteminde göz ardı edilemez. Göreve geldiğimde 90 dakika hakkını hayata geçirdik. Ama ulaşım sadece ekonomi değil aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Bu dönemde anne kart uygulamasını başlattık. İzBB olarak kadın istihdamını destekliyoruz. Kısa sürede ESHOT’taki kadın şoför sayımızı yüzde 60 arttırmış olduk. Çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Levent Kandiller: Kent yararına işler yapmak istiyoruz

Söz konusu projede yer aldıklarının için çok mutlu olduklarını dile getiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Böyle bir projede birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem hizmeti veren, hem hizmeti alan tarafa dönük bir proje bu, biz Yaşar Üniversitesi olarak bu projede yer alıyoruz. Asıl bayraktarlığı şurada yapmak istiyoruz, sektörde sahadaki bilgi birikim ile akademik bilgiyi yoğurmak kentin yararına işler yapmak istiyoruz. Tüm yurttaşlar ile toplu ulaşımda eşit ve güvenli yer almak istiyoruz.” dedi.