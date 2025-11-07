Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Programda öğrenciler doğru fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı buldu.

Erken yaşta hijyen bilinci

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimleri sunmayı sürdürüyor. Belediyenin ücretsiz Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde 4–6 yaş aralığındaki öğrencilere verilen eğitimlerde doğru fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme ve çürüklerden korunma yolları anlatıldı.

Eğitimler, Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından interaktif yöntemlerle gerçekleştirildi. Renkli materyaller ve diş maketleriyle desteklenen uygulamalar sayesinde minikler, ağız ve diş sağlığı konusunda temel bilgileri eğlenceli bir şekilde edindi.

Ailelerden tam destek

Çocuklara erken yaşta ağız hijyeni kazandırmayı amaçlayan eğitimler, aynı zamanda ailelerin de takdirini topladı. Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimlerin belediyeye bağlı okul öncesi eğitim merkezleri ve anaokullarında devam edeceği bildirildi.

“Sağlıklı ve mutlu yarınlar için çalışıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocukların sağlığını öncelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için önceliktir. Küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak, ileride ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorununun önüne geçmek demektir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının geliştirilmesinde büyük rol oynadığına inanıyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, mutlu ve gülümseyen bir Buca’ya doğru ilerliyoruz.”