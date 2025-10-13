Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in son dönemdeki en önemli problemi olan çöp toplama ve bertaraf etme sorunu devam ediyor. Son olarak Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen geçici izin 31 Ekim’de sona eriyor. 18 gün sonra yeniden çöp dökülecek yer sorunu yeniden gündeme gelmesin diye çalışmalarına devam İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Harmandalı için istediği Mikro Bölgeleme Etüt Raporu’nu tamamladı. Böylelikle Büyükşehir Harmandalı'ndaki kullanıma açılan ek bölgeyi depolamaya uygun hale getirmiş oldu.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi üyeleri ile Harmandalılı yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde toplantı salonu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.Yaklaşık 1.000 yurttaşın imzasını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim eden grup, “Harmandalı halkının sesini duyurmak için buradayız” dedi.

“20 YILDIR GÖREVLERİNİ YAPMADILAR”

Açıklamada, Harmandalı Çöplüğü’nün 1992 yılında 15 yıllık kapasiteyle kurulduğu, ancak 33 yıldır kullanılmaya devam ettiği hatırlatılarak, “Kapasitesi dolmasına rağmen halen depolamaya devam ediyorlar. Kurulduğunda imara açılmamış bir bölgeydi, bugün rant uğruna yapılaşmaya teslim edildi” denildi.

Eylül ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten yurttaşlar, “Ocak ayında 600 yurttaşın dilekçesini bakanlığa teslim etmemize rağmen, sorumlular görevlerini yapmadı. Halkın sağlığını hiçe saydılar” ifadelerini kullandı.

“SORUN SİYASETİN DEĞİL, RANTIN ÜRÜNÜ”

Basın açıklamasında, hem Çevre Bakanlığı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşın sağlıklı çevrede yaşama hakkını korumakla yükümlü olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Harmandalı çöplüğü de heyelan riskine rağmen 20 yıl önce çözülmesi gereken bir sorundu. Ancak patronlara, müteahhitlere peşkeş çekildiği için bugün bu hale geldi.Bu mesele siyaset üstü değil, rantta ve yağmada ortaklık meselesidir. Seçim dönemlerinde oy için ‘çöplüğü kapatacağız’ diyenler, koltuklarına oturunca ‘bu sorun siyaset üstü’ diyorlar. Biz öfkeleniyoruz!”

“YEŞİL ALANLARI SATARKEN OY BİRLİĞİYLE KARAR ALIYORLAR”

Çiğli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında borçlara karşılık kamuya ait yeşil alanların ve sağlık ocaklarının satışına oy birliğiyle karar verilmesine de tepki gösteren yurttaşlar, “Halka akıl vermeden önce kendi sorumluluklarını yerine getirsinler” dedi.

Harmandalı halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve Çevre Bakanlığı’ndan somut çözüm adımları beklediklerini belirterek, mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.