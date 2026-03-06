Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Medya İletişim Bürosu’nun hazırladığı “Gönüller Bir Sofralar Bir” adlı barkovizyon gösterimiyle başladı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisiyle devam ederken, “Ney’in Hikayesi” başlıklı söyleşi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Hakim-Cumhuriyet Savcı yemekhanesinde yapıldı

Programa, Ali Yeldan başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Aydoğan Sansak, Orhan Biçicioğlu, Mehmet Nadir Yağcıoğlu, Çağlar Ertaş ve Soner Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal katıldı. Ayrıca İzmir Adliyesi’nde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personeli ile şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ın aileleri de programda yer aldı. Katılımcılar, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.