Yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte balkonlarda geçirilen süre de uzadı. Saksılarla süslenen balkonlar ise doğru bakım yapılmadığında beklenmedik bir tehlikeye dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle kuruyan torf toprağı, güneş ışığını odaklayan su damlaları ve dış ortam koşullarından etkilenen elektrik tesisatının balkon yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Basit görünen ihmallerin kısa sürede büyük hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yangın riskini azaltacak önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kuruyan torf toprağı balkon yangını riskini artırıyor

Balkonlarda kullanılan saksıların büyük bölümünde hafif ve besleyici yapısı nedeniyle torf toprak tercih ediliyor. Ancak tamamen organik yapıya sahip olan torf, uzun süre susuz kaldığında kolay tutuşabilen bir malzemeye dönüşebiliyor. Özellikle yaz aylarında toprağın tamamen kuruması, balkonlarda yangın riskini önemli ölçüde artırıyor.

Üst katlardan düşen sönmemiş sigara izmaritleri ya da çevreden gelen küçük kıvılcımlar, kuru torfun içerisinde fark edilmeden ilerleyen bir yanma süreci başlatabiliyor. İlk etapta alev görülmese bile içten devam eden bu yanma, rüzgarın etkisiyle kısa sürede açık aleve dönüşerek balkonun tamamına yayılabiliyor. Bu nedenle toprağın düzenli olarak nemli tutulması ve tamamen kurumasına izin verilmemesi öneriliyor.

Güneş ışığı ve su damlaları beklenmedik tehlike oluşturabiliyor

Balkonlarda yangın riskini artıran tek unsur kuru toprak değil. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde bitki yapraklarının üzerinde kalan büyük su damlaları da mercek etkisi oluşturabiliyor. Aynı şekilde şeffaf plastik şişeler, cam bilyeler ve kırık cam parçaları güneş ışığını tek noktaya yoğunlaştırarak kuru yaprakların veya toprağın tutuşmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, bitkilerin öğle saatlerinde değil sabah erken ya da akşam saatlerinde sulanmasını tavsiye ediyor. Böylece hem bitkiler daha verimli sulanıyor hem de yapraklarda uzun süre kalan su damlalarının oluşturabileceği risk en aza indiriliyor.

Balkon elektrik tesisatı düzenli olarak kontrol edilmeli

Balkon dekorasyonunda kullanılan LED aydınlatmalar, güneş enerjili lambalar ve uzatma kabloları da yaz aylarında dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Dış ortam koşullarına maruz kalan kablolar zamanla yıpranabiliyor. Sulama sırasında suyla temas eden hasarlı kablolar ise kısa devreye neden olarak saksı içerisindeki kurumuş yaprak ve dalları kolaylıkla tutuşturabiliyor.

Bbalkonlarda yalnızca dış mekâna uygun, yüksek koruma sınıfına sahip elektrik ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Kabloların sulama yapılan alanlardan uzak tutulması ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi de olası riskleri azaltıyor.