Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV'de yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Erzurum Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Dr. Kenan Kırkpınar, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

6 Ekim'de buluşalım...

Erzurum Tanıtım Günleri hazırlıklarını anlatan Başkan Kırkpınar, çok heyecanlı olduklarını belirtti

"Kurtuluşun kenti Erzurum'dan kuruluşun kenti İzmir'e gelecek esnafların stant açacağı, yöresel lezzet ve kıyafetlerin sergilenir, satılacağı, Erzurum Valimiz ve Belediye Başkanın da konuk olacağım etkinlik 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Yedi ayrı peynirci, yağcı, balcı arasından seçtik. Cağ kebabı da öyle... İhramdan yapılan yelek, mont, taş oymalar gelecek. El yapımı olanları getirecekler. Kadayıf dolması, kırtlama şekeri gelecek. Her gün konserlerimiz olacak."

Ülke bütünlüğünü korumalıyız..

"Bu ülkeyi korumak, vatan toprağını kurtarmak için hayatları feda eden insanların torunları olarak bizler birlikte yaşamayı bilmeliyiz. Kışkırtmaya çalışanların oyunlarına gelmeyin. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Arap, Boşnak hatta Ermeniler bir arada yaşamalıyız. Herkes bayrağına, yurduna ve bu devletin kuruluş felsefesine saygı duyacak."

Kemalpaşa küçük Erzurum gibi...

İzmir'in zeybeği ile Erzurum'un Bar oyununu birlikte oynamak lazım. Kültürler birleşmeli... 170 bin kişi Erzurum doğumlu İzmir'e gelip doğan çocuklarıyla bu rakam 460 bin Erzurumlu var. İzmir'de izmir'de en çok sırasıyla Manisa, Erzurum, Mardin ve Konyalılar var. Kemalpaşa'nın en az üçte biri Erzurumlu, iklimi Erzurum'a çok benzer.

Kenan Kırkpınar kimdir?

Kenan Kırkpınar 1958 Erzurum doğumlu... 1960'da ailesi ile birlikte İzmir'e gelmiş. 1960'da beri İzmir'li... İlk ve orta okulu Bayraklı'da okumuş. Namık Kemal Lisesi'ni bitirince Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu, Ankara Üniversitesi'nde iktisat tarihi masterı yaptı. İngiltere'de doktora yaptı. Tez olarak İngiliz kamuoyu ile basını üzerine yazdı. Yan dalları ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktorası da oldu. Bu konuda kitapları var. Sosyal faaliyetlerde bulunarak topluma faydalı oldu. Ecevit Hükümeti zamanında Başbakan danışmanlığı yaptı. Hükümet dağılınca üniversiteye döndü. DEÜ rektörü Prof. Dr Mehmet Füzün'ün danışmanı oldu. Ağabeyi Yusuf Kırkpınar hastalanınca vakfın başkanlığını devraldı. 2020 yılından beri başkanlığı devam ediyor. Ailesinde çoğu kişi siyasete girse de kendisi mutfakta kalmayı tercih etti ve siyasetin dışında kaldı.