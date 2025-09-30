İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 6 yaşındaki Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası Erhan Bolat, tedavi sürecinde ailesinin çağrısı üzerine Kurban Bayramı’nda moral etkinliği düzenlenmişti.

Bolat’ın ailesi, hem kendi çocukları hem de servisteki diğer hasta çocuklar için sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Paylaşımda, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım, camdan izleyelim" ifadeleri yer almıştı.

Yüzlerce kişi etkinliğe katıldı

Sosyal medya çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu etkinliğe destek verdi. 7 Haziran Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, onkoloji servisi önünde toplanan katılımcılar ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak çocuklara moral verdi.

Küçük Erhan hayatını kaybetti

Müdahalelere rağmen Erhan Bolat, dün yaşamını yitirdi. Bolat için Niğde’nin Bor ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı ve defnedildi.