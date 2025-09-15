Son Mühür - Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken bir adım geldi.

Takipten çıkardı

Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Tepkilerin hedefi olmuştu

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcunun imzası, Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Kerem Aktürkoğlu’nun bu transferinin ardından, daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de milli oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.