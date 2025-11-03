Son Mühür- Karabağlar’da CHP ve AK Parti arasında gerilim tırmanıyor. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bazı muhtarların “Eşit hizmet alamıyoruz, Balçova’ya bağlanmak istiyoruz” sözlerine tepki göstermiş, “Karabağlar Belediyesi 58 mahalleye eşit hizmet veriyor” demişti.

Gürboğa’nın bu çıkışına yanıt, AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’ndan geldi. Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürboğa’ya bir dizi sert eleştiri yöneltti.

Eroğlu, Gürboğa’nın belediye personeli olarak görev yaptığı döneme, belediye şirketleri arasındaki geçişlerine ve Karabağlar Belediyesi’nde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere dikkat çekti.

“9 YILDA FİİLEN KAÇ GÜN GÖREV YAPTINIZ?”

Eroğlu, Gürboğa’nın 2016 yılından bu yana Karabağlar Belediyesi personeli olduğunu hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

“Aynı dönemde CHP İl Başkan Yardımcılığı ve farklı siyasi görevler yürütürken 2016’dan bugüne geçen 9 yıl boyunca belediye personeli olarak fiilen kaç gün görev yaptınız?”

“GÖREVDEN AYRILDIM” BEYANI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Eroğlu, Gürboğa’nın 30 Nisan 2025’te CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı’na atanmasının ardından belediyedeki görevinden ayrıldığını açıklamasına rağmen bunun doğru olmadığını ileri sürdü.

“20 Mayıs’ta Karbel A.Ş.’den çıkışınız yapılmış, 22 Mayıs’ta Spor A.Ş. kadrosuna geçirilmişsiniz. Bu durum 14 Temmuz’daki paylaşımım sonrası değişmiştir. Gerçeği e-Devlet kayıtlarınızı paylaşarak gösterebilirsiniz ama yapamayacağınızı siz de biliyorsunuz.”

“BANKAMATİK İLÇE BAŞKANLIĞI” İDDİASI

Eroğlu, Karabağlar Belediyesi’nde “bankamatik düzeni” kurulduğunu savunarak, bu anlayışın Uğantaş Ailesi ve Helil Kınay döneminde yerleştiğini söyledi.

“İşleyişi perdelemek için bir maaşlı ilçe başkanı aranıyordu, o koltuk da Volkan Gürboğa’ya nasip oldu.”

“KARABAĞLAR’IN SORUNLARININ SORUMLUSU BORNOVALI YÖNETİM”

Eroğlu, Karabağlar’daki hizmet eksikliklerinin ve kurumsal dağınıklığın sorumluluğunu, “Karabağlar’a atanmış” bir yönetim anlayışına bağladı.

“Bornovalı Helil Kınay ve Uğantaş Ailesi’nin etkisiyle yönetilen bir belediye var. Karabağlar’ın mahalleleri artık farklı ilçelere bağlanmak istiyor, bu tablo mevcut yönetimin eseridir.”

EROĞLU’NDAN AĞIR İDDİALAR LİSTESİ

Eroğlu açıklamasında, belediye yönetimi hakkında çeşitli iddialar da sıraladı:

Belediye etkinliğinde gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesi,

Etkinliği düzenleyen şirket sahibinin belediyede işe alınması,

Aynı hizmete 2–3 farklı fatura kesilerek mükerrer ödemeler yapılması,

Kurulmamış şirketlere ihale verilmesi,

Halk sağlığına uygun olmadığı için kapatılan havuzun mühür fekkiyle yeniden açılması,

Belediye çalışanlarının haklarının ödenmemesi,

Tasarruf tedbirlerine rağmen yöneticilere binek araç alınması,

Yeşillik Caddesi üzerindeki kaçak pazar yerinin görmezden gelinmesi,

1000’lik imar planlarının uygulanmaması ve bazı kişilerin malikler üzerinden çıkar sağlamaya çalışması.

“BİR GÜN KİTAP YAZSAK, TELİF İSTERLER”

Eroğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Karabağlar’da bu dönemde yaşananları bir gün kitaplaştırırsak, emin olun bu isimler ‘ben yapmadım’ demez, telif hakkı ister.”