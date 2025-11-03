Son Mühür/ Beste Temel- Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü’nün başarılı yüzücüleri, İzmir’de düzenlenen kritik öneme sahip 11/12 Yaş İl İçi 3. Vize Yarışları’nda gösterdikleri üstün performansla Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanarak Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı. İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen bu zorlu müsabakalar, sporcuların ulusal düzeydeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir eşikti.

Trabzon yolcusu iki başarılı isim

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Vedia Nil Apak anısına organize ettiği ve 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan 11/12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finalleri öncesindeki son vize yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışlara, 23 farklı kulüpten toplam 252 sporcu katılırken, Aliağa ekibi 11 yaşta 7, 12 yaş kategorisinde ise 5 sporcu ile mücadele etti. Müsabakaların sonunda, 12 yaş sporcularından Hasan Kağan Uyanık ve Cafer Taha Berber, belirlenen baraj derecelerini başarıyla aşarak Türkiye Finalleri’nde yarışma vizesini aldı.

Barajı çok az farkla kaçıran diğer Aliağalı sporcular için ise umut henüz tükenmedi. Bu sporcular, 21-23 Kasım tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilecek olan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Türkiye Finali Baraj Geçme Yarışları ile Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Milli Takım seçmesi baraj müsabakalarında yeniden şanslarını deneyecekler. Bu durum, Aliağalı sporcuların yüksek hedeflerle ne kadar sıkı çalıştığını gözler önüne seriyor.

Antrenör Duman: "Finallere sporcu göndermek geleneğimiz oldu"

AGM Spor Kulübü’nün ve Aliağa Belediyesi’nin Yüzme Antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen bu başarıları değerlendirirken, finallere sporcu göndermeyi artık bir kulüp geleneği haline getirdiklerini vurguladı. Duman, başarının ardındaki desteğe dikkat çekerek, “Öncelikle sporcularımıza sunulan havuz imkanları ve modern tesislerimiz için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a yürekten teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Tüm antrenör arkadaşlarıyla birlikte yoğun ve hedef odaklı çalıştıklarını belirten Duman, “Geçen yıl ilk kez Aliağa’dan sporcularımızı Ulusal Finallere göndermenin gururunu yaşadık. Bu sene de bu başarıyı sürdürdük ve yeniden finallerde yerimizi aldık. Sporcularımızın her geçen gün daha fazla emek vermesi bizi motive ediyor. Aliağa’mıza bu gururu yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz,” sözleriyle kulübün ve sporcuların geleceğe dair inancını dile getirdi.