UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Almanya, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Madrid’deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede final atmosferi en üst seviyede yaşandı.

Claudia Pina yıldızlaştı

Maça etkili başlayan İspanya, Almanya savunmasını zorlayarak üstünlüğünü kısa sürede sahaya yansıttı. Karşılaşmanın öne çıkan ismi ise Claudia Pina oldu. Genç futbolcu attığı 2 golle finalin kahramanı haline geldi.

Skoru belirleyen gol Victoria Lopez’den

İspanya’nın üçüncü golü ise Victoria Lopez Serranodan geldi. Lopez’in golüyle fark üçe çıkarken Almanya, karşılaşma boyunca İspanya’nın baskısı karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İspanya’dan üst üste ikinci şampiyonluk

Almanya’yı 3-0 mağlup eden İspanya, böylece UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Kadın futbolunda son yıllarda yükselişini sürdüren İspanya, bu galibiyetle Avrupa’daki en güçlü takımlardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.