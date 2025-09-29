Son Mühür- Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Güney Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, ekran yolculuğunu beklenenden çok daha kısa sürdürdü. Güney Kore’de reyting rekorları kıran orijinal versiyonun aksine, Türk uyarlaması seyirciden aynı ilgiyi göremedi.

6. bölümde veda iddiası

ATV ekranlarında yayınlanan dizi, reyting sonuçlarında istenilen başarıyı yakalayamayınca erken final kararıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana veda edecek. Ancak yapım şirketinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Dizinin final yapacağına dair haberler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyicilerin bir kısmı bu kararı sürpriz bulurken, bazıları ise hikayenin işlenişinin orijinaline göre zayıf kaldığını savundu.

Aşk ve Gözyaşı’nın konusu

Dizi, evlilikleri sona erme noktasına gelen Meyra ve Selim’in yaşadığı kırılma anını konu alıyor. Çifte gelen beklenmedik bir hastalık haberi, ilişkilerinde ikinci bir şansın kapısını aralıyor. Hikâye, aşk, fedakârlık ve yeniden doğuş temaları üzerinden ilerliyor.