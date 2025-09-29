Son Mühür- Arabesk müziğin sevilen sesi, sahne adıyla Güllü olarak bilinen sanatçı Gül Tut (52), Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında kızı ve kızının arkadaşı bulunuyordu. Aniden gerçekleşen düşüş, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Oğlu Tuğberk Yavuz’dan açıklama

Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İntihar iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yavuz, “Annemi elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Deniz Seki’den duygulandıran sözler

Güllü’nün vefatı sonrası en dikkat çeken paylaşımlardan biri, şarkıcı Deniz Seki’den geldi. Cezaevinde aynı koğuşu paylaştıklarını hatırlatan Seki, “Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu, 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim” dedi. Seki ayrıca, sanatçının 2016’da oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün hapis yattığını hatırlatarak yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Güllü, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan sanatçı dostları ve hayranları gözyaşlarına boğuldu. Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, tabut başında fenalık geçirerek zor anlar yaşadı.

Savcılık soruşturma başlattı

Yalova Valiliği ve Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın “yüksekten düşme” olarak kayda geçirildiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı, olayın tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.