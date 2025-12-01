Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak’ta saat 16.30 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüpheli, karşısındaki kişiyi bacağından vurup kaçtı

Kavganın şiddetlenmesi üzerine Ö.S. isimli şüpheli, yanında bulunan silahla karşısındaki kişiye ateş etti.

Mermi, kişinin bacağına isabet etti. Yaralı yere yığılırken Ö.S. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Silahlı kavganın ardından yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde taraflar arasındaki tartışma ve şüpheli Ö.S.’nin bölgeden uzaklaşma anları yer aldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.