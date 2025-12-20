Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası, şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Konserde, 21. yüzyılın öne çıkan perküsyon sanatçıları arasında gösterilen Vivi Vassileva konuk solist olarak yer aldı.

Geri dönüştürülmüş çalgılarla dikkat çeken performans

Konserde, bestesi Danny Elfman’a ait Perküsyon Konçertosu seslendirildi. Sahnedeki enerjisi ve özgün yorumu ile dikkat çeken Vassileva, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış vurmalı çalgılarla izleyicilerin karşısına çıktı. Sanatçının tencere, tava ve benzeri mutfak aletlerini vurmalı çalgı olarak kullanması salonda büyük beğeni topladı.

Konser Dvorak’la tamamlandı

Konserin ikinci bölümünde Antonin Dvorak’ın 8. Senfonisi seslendirildi. Program, izleyicilerin uzun süreli alkışları eşliğinde sona erdi.