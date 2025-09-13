Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi’nin gastronomi alanındaki örnek projelerinden Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), yeni dönem atölyeleriyle mutfak tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden merkez, İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor.

Ege mutfağı geleceğe taşınıyor

Ege’nin köklü mutfak kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla kurulan merkez, gastronomi alanında nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı içindeki Gondol Kafe yanında bulunan Cordelion MSM, her ay yenilenen programıyla mutfağa ilgi duyan herkese kapılarını açıyor.

Çocuklar için eğlenceli, yetişkinler için öğretici

Merkez, eylül ayına yetişkin katılımlı çocuk pizza atölyesiyle başladı. Ay boyunca çocuklar için kurabiye, muffin ve pizza atölyeleri; yetişkinler için ise taze makarna, Meksika mutfağı ve sushi atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler, katılımcıların hem yeni tatlar keşfetmesini hem de mutfakta keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Kontenjanı sınırlı programlara kayıt yaptırmak isteyenler, 0232 337 26 44 veya 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor.

“Mutfağı paylaşım alanına dönüştürüyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde hem geleneksel mutfak kültürümüzü yaşatıyor hem de vatandaşlarımıza farklı lezzetleri keşfetme imkânı sunuyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok vatandaşımıza dokunan merkezimiz, mutfağı bir paylaşım ve öğrenme alanına dönüştürüyor. Mutfağa ilgi duyan herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.