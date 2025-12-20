Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı sahiline kurulan buz pistleri, İzmir’e kış atmosferini taşıdı. Festival için hazırlanan geçici pistlerde çocuklar, gençler ve ara tatili değerlendiren yurttaşlar güvenli ve keyifli bir buz pateni deneyimi yaşadı.

Uzman eğitmenler eşliğinde güvenli deneyim

Gerçek buz pistlerinde düzenlenen etkinliklerde uzman eğitmenler görev aldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu pistlerde müzik ve sürprizlerle katılımcılara eğlenceli anlar sunuldu. Etkinlikler, Buz Sporları Salonu’nun tanıtımına da katkı sağladı.

“Yoğun ilgi bizi mutlu etti”

Buz Pateni Antrenörü Neşe Hünerli, Kültürpark ve Bostanlı’daki pistlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, çocuklara ve ailelere güvenli bir buz pateni deneyimi sunduklarını ifade etti. Hünerli, amaçlarının buz patenini daha fazla İzmirliyle buluşturmak olduğunu kaydetti.

İlk kez kaydılar, yeniden gelmek istediler

Buz pistlerinde ilk kez deneyim yaşayan çocuklar ve aileleri mutluluklarını dile getirdi. Etkinliğe katılan yurttaşlar, buz pateninin eğlenceli ve heyecan verici olduğunu belirtirken, birçok katılımcı yeniden gelmek istediğini ifade etti.

“Herkes denemeli”

Pistte ilk kez kayan yurttaşlar, bu imkânın kent merkezinde sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir deneyim sunduğu belirtildi.

15 Şubat’a kadar açık

Kültürpark ve Bostanlı’da kurulan 400 metrekarelik gerçek buz pistleri, 15 Şubat tarihine kadar hizmet verecek. Pistlerden 7–26 yaş arası gençler 100 TL, yetişkinler ise 150 TL karşılığında yararlanabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların ve gençlerin sosyal gelişimini desteklemeyi sürdürecek.