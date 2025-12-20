Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek katlı yapılarda olası yangın ve acil durumlara hazırlık amacıyla Bayraklı’da bulunan 47 katlı binada yangın ve arama kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryoya göre, binanın 11. katındaki temizlik odasında söndürülmeden atılan sigara nedeniyle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bina çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Mahsur kalan personel kurtarıldı

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binada mahsur kalan bir personeli güvenli şekilde tahliye etti. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

“Can güvenliği için kritik önemde”

İtfaiye Merkez Bölge 3. Posta Amiri Yiğit Uygun, yüksek katlı binalarda gerçekleştirilen tatbikatların can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bu yapılarda çok sayıda insanın bulunduğunu vurgulayan Uygun, tatbikatların bina kullanıcılarının tahliye yollarını öğrenmesi ve acil durumlarda doğru hareket edebilmesi açısından hayati rol oynadığını ifade etti. Tatbikatlarla kaçış yollarının görünürlüğü ve erişilebilirliğinin de sahada test edildiğini belirten Uygun, amaçlarının olası bir durumda can kaybı yaşanmadan sürecin yönetilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.