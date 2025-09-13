Son Mühür/Merve Turan- 12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te pazar akşamı Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de başlayacak final maçı, Türkiye genelinde büyük bir heyecan ve coşkuyla takip edilecek. Ancak aynı gün Trendyol Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının 20.00’de başlaması, sporseverler arasında tartışmalara yol açtı.

Taraftarlar maç saatinin öne alınmasını istiyor

Sosyal medyada paylaşılan yoğun yorumlarda, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin saatinin 18.00 veya 19.00’a alınması yönünde talepler öne çıkıyor. Milli takımın tarihi bir finalde mücadele edeceği gün, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi dev ekranlar karşısında milli heyecanı yaşamak istiyor. Özellikle büyük şehirlerdeki meydanlar ve ekranların dolması, taraftarların coşkusunu artırması bekleniyor.

TFF’den henüz resmi açıklama gelmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuya dair resmi bir açıklama yapmadı. Taraftarlar, spor yorumcuları ve kulüpler, hem Süper Lig karşılaşmasının hem de milli takımın final maçının kesintisiz ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi için saat değişikliğinin önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde TFF’nin konuyla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.