A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre’yi deplasmanda 85-60 mağlup etti. Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda “kadro kalitesi ve oyun disiplini” vurgusu yaptı.

“İsviçre’nin Sırbistan maçını iyi analiz ettik”

Maçın ardından Saint-Leonard Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, rakip İsviçre’nin son dönemde gösterdiği performansa dikkat çekti:

“İsviçre’nin Sırbistan’ı zorladığı maçı detaylı inceledik. Bu nedenle karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Kadro olarak güçlüyüz ama önemli olan bu gücü ciddiyetle sahaya yansıtmaktı.”

Ataman, tüm oyuncuların görevini eksiksiz yaptığını belirterek “12 oyuncumuz da ciddi katkı verdi. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti.” dedi.

Yiğitcan Saybir’in MVP performansı: “Beklediğimiz bir oyun”

19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu seçilen Yiğitcan Saybir’in performansını değerlendiren Ataman, oyuncusunun yükselen formuna vurgu yaptı:

“Yiğitcan’dan bu seviyede katkı bekliyorduk. Türkiye’de ve Avrupa kupalarında TOFAŞ formasıyla zaten çok iyi oynuyor.”

Ataman, ikinci yarıda farkın açılmasıyla birlikte rotasyonu genişlettiğini belirterek Ercan Osmani ve Tarık Biberovic’i sakatlık riskine karşı sınırlı sürelerde oynattığını söyledi:

“Milli takım kadar Türk kulüplerinin Avrupa’daki başarısı da önemli. Hem onları koruduk hem de tüm oyuncuların oyuna katkı vermesini sağladık.”

Ataman ayrıca esprili bir şekilde, “Tarık az oynayınca maçın MVP’si Yiğitcan oldu, saati de kaptı” ifadelerini kullandı.

“Türk taraftarları salonu kırmızı-beyaza boyadı”

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurması hakkında da konuşan Ataman, duygusal anlar yaşadığını söyledi:

“Salonun bir Türk şehrine dönmesi bizim için büyük gurur. İsviçre, Almanya ve Fransa’nın birçok şehrinden gelen Türk taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı.”

Başantrenör, tribünlerdeki coşkunun takıma büyük enerji verdiğini vurgulayarak:

“Halkımızın bayrak sevgisi ve milli takıma bağlılığı Avrupa’nın her yerinde kendini gösteriyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.