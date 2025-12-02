Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray’la 1-1 biten derbinin ardından oyun planlarından hakem değerlendirmelerine, takım taktiğinden oyuncu performanslarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

“İlk yarı dengedeydi, uzun toplarla rakibi geriye itmek istedik”

Tedesco, basın toplantısında derbiyi taktik açıdan yorumlayarak sözlerine başladı.

Fenerbahçe’nin maçın belirli bölümlerinde alışılmış oyunundan farklı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan İtalyan teknik adam:

“İlk yarı 50-50 ortadaydı. Normalde bu kadar uzun top oynamayız ama bugün planımız, rakibi ceza sahasına gömüp kontra fırsatları yaratmaktı. Şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak istedik.” dedi.

Ancak uzun topların istenen noktalara gitmediğini söyleyen Tedesco, Sane’nin bireysel yeteneğiyle attığı gol sonrası geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirtti.

“Son haftalarda geriden gelme alışkanlığı kazandık ama bunu istemiyoruz”

Takımın sık sık geri düşüp maçı çevirmesiyle ilgili konuşan Tedesco, bunun bir alışkanlığa dönüşmesini istemediğini açıkça ifade etti:

“1-0 ya da 2-0 geriye düşmek istemeyiz. Bu nedenle bugün basit ve dikine oynamaya çalıştık. Önemli olan plana sadık kalmamız. Sekiz hafta önce bu seviyeyi hayal edemezdim.”

İtalyan çalıştırıcı, sayılmayan gol için de “Bu tarz şeyler olabilir, yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Galatasaray’ın çok pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum”

Tedesco, takım savunmasından memnun olduğunu belirterek Galatasaray’ın etkisiz kaldığını söyledi:

“Sane’nin şutu dışında net pozisyon hatırlamıyorum. Osimhen’i, Barış’ı çok iyi savunduk. 4-3-3 düzeninde baskıyı doğru yaptık. Takımın geneline baktığımda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

“Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda var, ben takımımın planına bakarım”

Maçın temposunu düşüren duraklamalar üzerine gelen soruları yanıtlayan Tedesco, açık konuştu:

“Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Galatasaray’ın bunu yapması normal. Buna takılmam, ben kendi oyun planıma bakarım.”

Tedesco, derbide kullanılan oyuncu tercihlerinin tamamen maç planına göre belirlendiğini de söyledi.

“Biz de eksiktik, bahane üretmiyorum”

Galatasaray’ın eksik oyuncularla çıktığı eleştirilerine karşılık Tedesco şunları söyledi:

“Kim eksikti? Herkes oynadı. Bizde Sebastian yoktu ve çok önemli oyuncu. O olsa belki kazanırdık. Ama ben hiçbir zaman eksik üzerinden konuşmam.”

“Türkiye’ye adapte oldum, bu atmosfer herkesi yener”

Tedesco, kulüpte ve ülkede hissettiği aidiyeti de özel cümlelerle aktardı:

“Burada yaşayan Türkleri 85 gündür değil de yıllardır tanıyor gibiyim. Takımı, futbolcuları, çalışan herkesi çok seviyorum. Bu statta bu atmosferle herkesi yeneriz.”

Takıma sürekli aynı mesajı verdiğini söyledi:

“Hakem bahane, hava bahane, rakip bahane… Bunlar büyük takımların mazereti olmaz.”

“Adım adım ilerliyoruz, Başakşehir maçı daha zor olacak”

Tedesco, takımın gelişmeye devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

“Adım adım gelişiyoruz. Çalışmak zorundayız. Bu maçın ardından Başakşehir maçı çok daha zor olacak.”