Son Mühür - EuroLeague Basketbol, 2025-26 sezonu öncesinde kural kitapçığını revize ederek özellikle hızlı hücumların kesilmesine yönelik faullere karşı daha ağır yaptırımlar getirdi. Yapılan değişiklikler, Ergin Ataman’ın geçmişte zaman zaman başvurduğu itiraz ve protesto tarzı davranışları da doğrudan hedef alıyor.

Ataman ciddi şekilde etkilenebilir

Yeni kurala göre, antrenör veya takım görevlisi hızlı hücum sırasında sahaya müdahale ederse artık sadece teknik faul değil, direkt olarak diskalifiye cezası uygulanacak. Ayrıca kenar çizgisine koşarak ya da aşırı itirazla rakibin hücumunu engelleyen davranışlar, maç sonunda teknik faulle cezalandırılacak. Bu nedenle, sık sık itirazlarıyla bilinen Ergin Ataman da bu kurallardan en çok etkilenecek teknik direktörlerden biri olacak.