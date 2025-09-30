Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak bu önemli karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında durumu belirsiz olan Victor Osimhen'le ilgili "Durumuna bakacağız, ona göre karar vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Buruk bu doğrultuda Osimhen’le özel bir görüşme yaptı.