Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak bu önemli karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak.
Durumu belirsizliğini koruyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında durumu belirsiz olan Victor Osimhen'le ilgili "Durumuna bakacağız, ona göre karar vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Buruk bu doğrultuda Osimhen’le özel bir görüşme yaptı.
Deneyimli teknik adamın Victor Osimhen’e şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum"
Muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.