Boran Başkan, son iki sezonda Trabzonspor U19 formasıyla hem Türkiye U19 Süper Ligi'nde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde önemli maçlara çıktı. Orta sahada görev yapan genç futbolcu, özellikle Salzburg karşısındaki golüyle takımını öne taşıdı. Bu başarı, ona futbol kamuoyunda daha fazla görünürlük getirdi. Başkan, hem kulüp hem milli takım kariyerinde merkezi orta saha pozisyonunda oynuyor.

Türkiye U19 Milli Takımı’nda da forma terleten Boran Başkan, farklı yaş gruplarında milli takımın önemli maçlarında süre aldı. Oyuncu, hem kulüp hem milli takım düzeyinde 2023-2025 döneminde toplamda 69 resmi maçta oynadı, bu mücadelelerde dikkat çekici istatistikler elde etti.

Boran Başkan'ın Trabzonspor Kariyeri

Başkan, Trabzonspor altyapısına 2016 yılında katıldı. U16, U17 ve U19 seviyelerinde düzenli olarak forma giyen futbolcu, özellikle U19 takımında gösterdiği performansla öne çıktı. 2023-24 sezonunda Türkiye U19 Süper Ligi'nde 20 karşılaşmada 1621 dakika sahada kaldı. 2024-25 sezonunda ise 24 maçta 1987 dakika görev aldı ve UEFA Gençlik Ligi'nde de 5 maçta forma giydi. Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'a attığı gol hem takım hem oyuncu açısından tarihi bir an oldu.

Milli Takımda Boran Başkan

Boran Başkan, Türkiye 16 yaş altı ve 19 yaş altı milli takımlarında farklı zamanlarda oynamış genç oyuncular arasında yer alıyor. U16 düzeyinde ilk maçlarına 2021 yılında çıktı. 2024 ve 2025 yıllarında ise U19 milli takımıyla İsviçre, Letonya ve Hırvatistan karşılaşmalarında süre aldı. Sahada hem savunmada hem hücumda dengeli bir rol üstlenen Başkan, milli takımda toplamda 31 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Boran Başkan kimdir?

Boran Başkan, 29 Mart 2006 tarihinde Trabzon'da doğdu. Orta saha mevkiinde oynayan ve sağ ayağını kullanan futbolcu, 175 cm boyunda ve 70 kg ağırlığında. Trabzonspor altyapısında yetişti ve U19 takımıyla başta UEFA Gençlik Ligi olmak üzere önemli turnuvalarda boy gösterdi. Futbol tutkusu ve enerjisiyle hem kulüp hem milli takım seviyesinde forma giyiyor. Başkan, Trabzonspor’da 80 numaralı formayı taşıyor ve son dönemde futbol otoriteleri tarafından gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.