Bal kabağı, kış aylarında en sık tüketilen sebzeler arasında yer alıyor. Ancak fazla miktarda alınan bal kabağı, uygun koşullar sağlanmadığında kısa sürede bozulabiliyor. Uzmanların aktardığı bilgilere göre, bal kabağının muhafaza süresi saklama yöntemine göre değişiklik gösteriyor.

Bütün bal kabağı serin ve karanlık ortamda saklanabiliyor

Kesilmemiş bal kabağının muhafazasında ortam koşulları büyük önem taşıyor. Bal kabağı, serin ve karanlık bir alanda saklandığında 3 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. İdeal sıcaklık 10 ila 15 derece arasında olurken, nem oranının yüzde 50-70 seviyelerinde tutulması gerekiyor. Aşırı nem, mantar oluşumuna neden olabiliyor.

Buzdolabında saklama süresi 5 aya kadar çıkıyor

Kesilmemiş ve kabuğu sert, hasarsız olan bal kabağı buzdolabında da muhafaza edilebiliyor. Buzdolabı koşullarında saklanan bal kabağının dayanma süresi 5 aya kadar uzayabiliyor. Bu süreçte ürünün doğrudan güneş ışığından uzak tutulması ve saklama alanının kuru olması gerekiyor.

Kesilmiş bal kabağı için buzdolabı şart

Bal kabağı kesildikten sonra muhafaza süresi önemli ölçüde kısalıyor. Dilimlenen bal kabağının streç filmle sarılarak buzdolabının sebzelik bölümünde saklanması öneriliyor. Bu yöntemle ürün 3 ila 5 gün taze kalabiliyor. Açıkta bırakılan bal kabağı ise çok daha hızlı bozuluyor.

Dondurucuda saklama süresi 10 aya ulaşıyor

Uzun süreli muhafaza için dondurucu en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Bal kabağı küp küp doğranarak hava almayan poşetlere konulabiliyor. Dondurucuda saklanan bal kabağının ömrü 8 ila 10 aya kadar çıkabiliyor. İstenirse haşlandıktan sonra püre haline getirilerek de dondurulabiliyor.

Konserve yöntemi de alternatifler arasında yer alıyor

Bal kabağını uzun süre saklamak isteyenler için konserve yöntemi de bir seçenek olarak gösteriliyor. Kabakların steril kavanozlara doldurulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi halinde, oda sıcaklığında uzun süre muhafaza edilebildiği belirtiliyor.

Bozulmayı önlemek için dikkat edilmesi gerekenler

Bal kabağının bozulmaması için satın alma aşamasında kabuğun sert ve çürüksüz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Saklama sırasında hava sirkülasyonu sağlanmalı, kabaklar birbirine temas etmemeli. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlardan kaçınılması öneriliyor.

Kesim sonrası ürünün vakit kaybetmeden buzdolabına alınması, dondurma öncesinde ise iyice yıkanıp kurutulması gerektiği ifade ediliyor. Ortam neminin düzenli kontrol edilmesi, yumuşama ve renk değişikliği görülen parçaların ayrılması bozulma riskini azaltıyor.

Doğru muhafaza israfın önüne geçiyor

Uzmanlar, bal kabağının doğru yöntemlerle saklanmasının hem gıda israfını önlediğini hem de ürünün besin değerinin korunmasına katkı sağladığını belirtiyor. Uygun koşullar sağlandığında, bal kabağının aylarca güvenle tüketilebileceği vurgulanıyor.