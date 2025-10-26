Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasında 28 Ekim Salı günü yapılması beklenen üçüncü buluşma ertelendi. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, “DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir. Görüşmenin saati daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki ilk temas 10 Nisan’da gerçekleşmişti. O görüşmede, Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. İkinci buluşma ise 7 Temmuz’da Beştepe’de yapılmış, heyette bu kez Buldan’a Urfa Milletvekili Mithat Sancar eşlik etmişti.

Üçüncü görüşmenin ertelenme gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak siyasi kulislerde, gündemdeki yoğunluk ve hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle görüşmenin ileri bir tarihe alındığı konuşuluyor.