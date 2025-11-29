Türkiye’deki resmi ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul’da temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşme sırasında iki lider, ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Papa, patrikhaneden ayrıldı.

Volkswagen Arena’da Halka Açık Ayin

Papa 14. Leo, patrikhaneden ayrılmasının ardından Sarıyer’de bulunan Volkswagen Arena’da düzenlenen halka açık ayine katıldı. Ayin sonrasında Papa, etkinlik alanından ayrıldı.

Özel Görüşme Programı

Papa’nın ziyaretinin son günü olan yarın, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmenin, Papa’nın Türkiye ziyaretinin önemli temaslarından biri olacağı bildirildi.