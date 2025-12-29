Milliyet’in haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında bulunan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un emniyette verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. İfadesinde, aylık gelirini 4 milyon TL olarak beyan ettiği öğrenildi.

Timur’un emniyet ifadesinde, Galatasaray veya şike iddialarına dair doğrudan bir soru sorulmadığı kaydedildi. Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile kişisel bir ilişkisinin bulunmadığını, Nef13 projesinden yapılan satışların ise piyasa koşullarıyla aynı şekilde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, 2017 yılında emniyetten gelen bilgi doğrultusunda tapu devirlerini durdurduklarını ve söz konusu belgelerin avukatları aracılığıyla savcılığa sunulacağını ifade etti.

Suçlamaları reddetti