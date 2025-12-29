Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "futbolda bahis" iddiasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Aylık geliri 4 milyon TL
Milliyet’in haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında bulunan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un emniyette verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. İfadesinde, aylık gelirini 4 milyon TL olarak beyan ettiği öğrenildi.
Erden Timur'un emniyetteki ifadesi
Timur’un emniyet ifadesinde, Galatasaray veya şike iddialarına dair doğrudan bir soru sorulmadığı kaydedildi. Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile kişisel bir ilişkisinin bulunmadığını, Nef13 projesinden yapılan satışların ise piyasa koşullarıyla aynı şekilde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, 2017 yılında emniyetten gelen bilgi doğrultusunda tapu devirlerini durdurduklarını ve söz konusu belgelerin avukatları aracılığıyla savcılığa sunulacağını ifade etti.
Suçlamaları reddetti
Timur, MASAK raporunda yer alan para hareketlerini “taksit ödemeleri” ve şirketlerin yüksek hacimli satış rutinleriyle açıkladı; bazı transferlerin ise borç-alacak ilişkisi, altın alım-satımı ve yurt dışı proje danışmanlığı kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü. İfadesinde, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile yaşanan bir gayrimenkul görüşmesi ve sonrasında yapılan iade–icra–sulh protokolüne de değinen Timur, Derkan Başer iddiasıyla bağlantısını reddetti ve tüm suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca, sosyal medya kullanmadığını belirten Timur, “etimurofficial” kullanıcı adlı Instagram hesabının kendisine ait olmadığını söyleyerek, “Son 13-14 yıldır herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur” ifadelerini kullandı.