Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yürütülen diplomatik temaslarda güvenlik garantileri konusunda önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Macron, ABD’de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, sürecin olumlu yönde ilerlediğini vurguladı.

ABD’de kritik görüşme gerçekleştirildi

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı liderlerle birlikte Volodimir Zelenskiy ve Donald Trump’ın katıldığı bir görüşmeye iştirak ettiğini belirtti. Görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığını ifade etti.

Zelenskiy ile ayrı bir görüşme yapıldı

ABD’deki temasların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrıca bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Macron, bu görüşmede özellikle barış sürecinin temel unsurlarının detaylı şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

“Güvenlik garantileri barışın anahtarı”

Macron, açıklamasında adil ve kalıcı bir barışın inşasında güvenlik garantilerinin merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, bu alanda ilerleme sağlandığını belirterek, uluslararası toplumun Ukrayna’ya yönelik güvenlik taahhütlerinin netleştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gönüllüler Koalisyonu Paris’te toplanacak

Fransa Cumhurbaşkanı, sürecin bir sonraki adımına ilişkin de bilgi verdi. Macron, her ülkenin Ukrayna’ya sunacağı somut katkıların netleştirilmesi amacıyla Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin ocak ayı başında Paris’te bir araya geleceğini duyurdu.

Diplomatik süreç hız kazanıyor

Macron’un açıklamaları, Ukrayna krizine ilişkin diplomatik trafiğin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağını ortaya koyarken, güvenlik garantileri başlığının müzakerelerin merkezinde yer almaya devam edeceği değerlendiriliyor.