Son Mühür / Alper Temiz - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) Ermağden'e bağlı taşeron firma Çiftay Madencilik’te, “küçülme” gerekçesiyle işten çıkarmalar başladı. 10 Ekim Cuma günü itibarıyla, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dev Maden-Sen temsilcisi başta olmak üzere 18 işçinin işine son verildi.

İşten çıkarmaların toplamda 150-200 civarında işçiyi kapsayacağı iddia ediliyor. İlk çıkarılan 18 işçinin çıkış işlemlerinin yapılacağı saatlerde jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin şirket idari binasının önüne çağırıldığı, çıkış işlemlerinin bu şekilde gerçekleştirildiği bilgisi geldi.

İşten çıkarılan ve hâlen çalışmakta olan işçiler, durumla ilgili olarak Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Başkan Akbaş, Divriği’deki tüm sivil toplum kuruluşlarına (STK), sendikalara ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak bu sabah bir toplantı düzenledi.

Mücadele için 12 kişilik komite kuruldu

Toplantı sonucunda, işten çıkarılan işçilerin hak mücadelesini koordine etmek amacıyla önemli bir karar alındı. Divriği’de aktif faaliyet gösteren hemen bütün siyasi partilerin, STK’ların, sendikaların ve işine son verilen işçilerin temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir komite kuruldu.

Komite, ilk eylem olarak 13 Ekim Pazartesi (bugün) saat 13.00’te bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, işçi çıkarılmaları durdurulana ve işine son verilen işçiler geri alınana kadar hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.