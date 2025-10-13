Son Mühür- Gazze'de yaşanan trajediye son vermesi umuduyla tüm gözlerin çevrildiği Mısır'daki barış zirvesi Netanyahu'nun katılma ihtimali nedeniyle başlamadan krize neden oldu.

Gazeteci Sertaç Aksan,

''Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen barış zirvesi -Son saatlerde yaşananlar'' diyerek süreci özetledi.

''Önce ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e inerken açıklamalarını dinledik. (Türkiye ve Erdoğan’ın süreçteki önemini vurguladı.)'' hatırlatmasında bulunan Aksan,

''İsrail medyası, Netanyahu’nun da zirveye katılabileceğini yazmaya başladı. (ABD medyasına göre Trump, Netanyahu’ya ‘Sen de gel’ dedi ama ‘Davet edilmedim’ yanıtı aldı)

Mısır medyası, Devlet Başkanı Sisi’nin Netanyahu’yu bizzat arayarak davet ettiğini duyurdu. (Yine ABD’li gazetecilere göre bu davet Trump’ın baskısıyla geldi)

Tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

Erdoğan’ın uçağı Kızıldeniz üzerinde turlarken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak daha sonra Mısır’a iniş yaptı.'' bilgisini paylaştı.



Türk heyetinde kimler var?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay yer alıyor.