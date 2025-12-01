Son Mühür- Programda kadınların yönetsel pozisyonlarda olması gerektiğini savunan Yener, şunları dile getirdi:



“Bir kadın tır şoförü olunca ‘helal olsun’ deniyor. Herhangi bir erkeğin yapabileceği bir işi neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Kadınların hayatımızda her alanda olması gerek ama daha doğru yerlerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? Bu, o kadını erkekleştiren bir şey.”

Tepkiler kısa sürede büyüdü

Yener’in bu sözleri X platformunda binlerce yorumla eleştirildi. Kullanıcılar, açıklamaların hem cinsiyetçi bulunduğunu hem de kadınların meslek seçimlerine yönelik bir sınırlama içerdiğini savundu.

Cüneyt Özdemir’den sert eleştiri

Tartışmalar sürerken gazeteci Cüneyt Özdemir de Yener’e tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi bir oyuncu ve çok vasat bir düşünür! Ünlü, zengin ve tanınır olunca anında her şeyin en iyisini bilen, ahkam kesen, dangalakça sözler söylerken her türlü cürete sahip bireyler olma hakkına sahip olamıyorsunuz ne yazık ki! Bu bir hastalık… Şöhret pandemisi gibi bir şey…”