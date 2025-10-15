Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Damızlık Koyun Üretim Merkezi” projesinin ikinci etap dağıtımları 17 Ekim’de yapılacak. Hibeli koyun ve koçlar, üreticilere Çoraklar Mahallesi’ndeki merkezde teslim edilecek.

Küçükbaş hayvancılığa güçlü destek

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesini ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesini amaçlayan Aliağa Belediyesiile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Damızlık Koyun Üretim Merkezi” projesinin ikinci etap dağıtımlarını başlattı.

Aliağa’daki üreticilerin 15-19 Eylül tarihleri arasında yaptığı başvurular sonucunda belirlenen hak sahiplerine, hibeli koyun ve koçlar 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00’te, Çoraklar Mahallesi’ndeki Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde teslim edilecek.

Üreticiye destek, ekonomiye katkı

Aliağa Belediyesi’nin üreticiyi destekleme projeleri arasında yer alan tesis, 41 bin 200 metrekarelik alanda, 2 bin 400 metrekare kapalı bölümüyle bölge hayvancılığına katkı sağladı. Proje, uzun vadede yalnızca Aliağa’nın değil, Türkiye’nin damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşmayı hedef aldı.

Bölgesel kalkınmanın yeni adresi

Aliağa Belediyesi’nin tarımsal kalkınma ve yerel üreticiyi destekleme vizyonunun bir parçası olan merkez, koyun ırklarının ıslahını, verimliliğin artmasını ve hayvancılığın teşvik edilmesini hedef aldı. Proje, yerel üreticinin gelirini artırmanın yanı sıra bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağladı.