AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yazılı açıklamasında 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre partinin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301’e yükseldiğini belirtti.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Saygılı, partinin siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde ve milletle birlikte yürüttüğünü ifade etti. Açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de ortaya koyduğunu kaydetti.

Sahada kurulan bağlar sonuç verdi

İzmir teşkilatının üye artışında ortaya koyduğu performansın Türkiye genelinde dikkat çektiğini belirten Saygılı, bu başarının masa başında değil sahada yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. Teşkilat mensuplarının mahalle mahalle, sokak sokak yürüttüğü çalışmalarla vatandaşla güçlü bağlar kurulduğunu vurgulayan Saygılı, bu yaklaşımın İzmir’deki yükselişin temel dinamiğini oluşturduğunu belirtti.

İzmir teşkilatından dikkat çeken performans

Saygılı, 2025 yılı içerisinde 47 bin 927 yeni üyenin partiye kazandırıldığını, bu rakamla üye hedefinin yüzde 117 oranında aşıldığını açıkladı. Ege Bölgesi illeri arasında birinci, Türkiye genelindeki büyükşehirler arasında ise ilk üç içerisinde yer aldıklarını bildiren Saygılı, bu çalışmalar sonucunda İzmir’de toplam üye sayısının 504 bin 568’e ulaştığını ifade etti.

Elde edilen artışın yalnızca il bazında bir başarı olmadığını vurgulayan Saygılı, İzmir’deki üye artışının Türkiye genelindeki büyümenin önemli ve belirleyici bir parçası olduğunu kaydetti.