Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesiyle ilgili açıklamasını gündemine aldı. Erbakan, Bahçeli'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

"Tahliyesinin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır!"

Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan ve AİHM kararı sorusuna cevap veren Erbakan, "Sayın Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini biz de ifade ediyoruz. Bir devlet olarak bir sözleşme imzalanmışsa AİHM kararlarına uyulacağı beyan edilmişse, tahliyesinin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır." dedi.

"Daha önce de ifade ettik!"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak İmralı'ya TBMM'de kurulan komisyonun gitmesiyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren Erbakan, "İmralı Meclis'e gelemedi, öyleyse Meclis'i İmralı'ya götürelim anlayışı doğru bir yaklaşım olmadığını, eğer çok gitmek isteniyorsa bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya gidip görüşme yapmasını daha önce ifade etmiştik. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mantıken de siyaseten de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyorum!"

Erbakan'a yöneltilen bir diğer soru da DEVA Partisi, Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ile Milli Görüş çatısı altında bir ittifak olup olmayacağı yönündeydi. Erbakan bu soruya ise, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir karar açıklamıştık ve YRP'nin aday çıkaracağını ve adayın da biz olacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla bizim başka birini aday olarak desteklememiz söz konusu değil. Daha önce 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekilmiştik. Bir kez daha herhangi bir isim lehine çekilmek mantıken de siyaseten de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyorum.

Milletvekilliği seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bu da seçmen olarak, taban olarak olması mantıklıdır. Böyle olursa bir sinerji doğması mümkündür. Şu ana kadar bir adım atılmış değil, daha sık görüşme kararı alındı ancak henüz erken" dedi.