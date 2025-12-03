Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığı programla engelsiz yaşam bilincini güçlendirdi. “Gülüşlerin Birleştirdiği Engelsiz Bir Gün” sloganıyla Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun oldu.

Program; Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi, Engelsiz Sanat Derneği, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı iş birliğiyle düzenlendi. Etkinliklerde dayanışmanın gücü ve birlikte üretmenin önemi ön plana çıktı.

Sessiz yürüyüşle başladı

Etkinlikler, “Duyulmayanların Yürüyüşü” adı verilen sessiz yürüyüşle başladı. Ardından Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi öğrencileri ve velilerinden oluşan Engelleri Tanımayanlar Korosu sahne aldı. Programın “Sessiz Melodiler” bölümünde işaret diliyle şarkılar paylaşıldı. İşitme Engelliler Derneği’nin pandomim gösterisi ile ZİÇEV tarafından hazırlanan dans performansı izleyicilerden beğeni aldı. Zeybek ve halk oyunları gösterileri de programda yer aldı.

Etkinlik kapsamında Banu Geboloğlu tarafından “Engelsiz Yaşam ve Birlikte Var Olmak” başlıklı farkındalık sunumu yapıldı. Günün sonunda atölye çalışmaları ve etkileşim alanlarıyla program tamamlandı.

Başkan Ünsal’dan işaret diliyle mesaj

Programa katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, işaret diliyle “Hep birlikte engelleri kaldıralım” mesajı verdi. Başkan Ünsal, Karşıyaka’da farklılıkların bir zenginlik olarak görüldüğünü ifade ederek, her bireyin kentin eşit ve değerli bir parçası olduğunu vurguladı. Etkinlikte sahne alan katılımcıların cesaret ve azimleriyle ilham verdiğini belirten Ünsal, engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Engelsiz kent hedefi

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, toplumun tüm kesimlerine engelsiz yaşam konusunda ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Program boyunca verilen mesajlar, eşit fırsatlar ve kapsayıcı bir kent hedefinin önemini bir kez daha ortaya koydu.