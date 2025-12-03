Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde etkinlik gerçekleştirdi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa belediye temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, veliler ve gönüllüler katıldı.

Etkinlik, Konak Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği hizmetlerin anlatıldığı film gösterimiyle başladı. Engelsiz Yaşam Köyü, Engelsiz Servis uygulaması ile akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Başkan Mutlu’nun mesajı iletildi

Programda konuşan Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun mesajını katılımcılarla paylaştı. Mesajda, eşit katılımı ve kapsayıcı yaşamı esas alan bir anlayışla herkes için erişilebilir bir gelecek hedeflendiği vurgulandı.

“Bugün engelleri kaldıralım”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün dayanışma ve farkındalığa dikkat çektiğini belirterek, engellerin birlikte aşılabileceğine vurgu yaptı.

Alkışlar Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerine

Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sahne alan Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri yetenekleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Kendi yazdığı şiir tadındaki konuşmasını yapan öğrenci Sertaç Özenç, performansıyla uzun süre alkış aldı. Özenç, fark edilmenin yanı sıra anlaşılmanın önemine dikkat çekti.

Sanatla farkındalık mesajı

Etkinlik kapsamında sahnelenen mizah programı ile şiir, step, ritim ve yaratıcı drama gösterileri izleyiciyle buluştu. Program boyunca sahnede verilen mesajlar, sanat yoluyla farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağladı.