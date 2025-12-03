Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İş Zirvesi ‘Sürdürülebilir Gelecek için İşbirliği’, ‘Üçüz Dönüşüm’ temasıyla İzmir Ticaret Odası’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Özden Erten: Biz İZİKAD olarak bu zirveyi bir kilit taşı olarak görüyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve uluslararası işbirliklerini kalıcı hale getirmek için çalıştıklarının altını çizen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, “İzmir bugün uluslararası bir zirveye işbirliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimi uluslararası zirvemizde işbirliklerinin kalıcı hale getirmeyi belirtmiştik. Böyle bir hedefin tohumlarının atıldığı dönemden artık hep beraber işbirliklerimizi kalıcı hala getirmemiz gerekiyor.

Beraber yaptıklarımızı geliştirmek ve sürdürmek. İklim Krizi’nin giderek derinleştiği, dijital teknolojilerin yeniden tanımladığı bir dönemde üçüz dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz İZİKAD olarak bu zirveyi bir kilit taşı olarak görüyoruz. Dün programımızın ilk gününde İzmir’in yenilikçi girişimcilik ekosistemini ve start-up dünyasını hep birlikte değerlendirdik. İzmir’in sadece geçmişiyle değil inovasyon kapasitesiyle ve girişimci ruhuyla sürdürülebilir iş merkezi olabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Süleyman Elban: Ev sahibi olan kadınlara güveniyoruz

Zirvede konuşulan söz konusu dönüşümlerin kadınların özverisiyle gerçeklşeceğini aktaran ve İZİKAD’a güvendiğini vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın en güzel iklimi ve denizini hep beraber paylaşıyoruz. Akdeniz bence dünyanın yaşanması en keyifli denizlerinin başında geliyordur. Akdeniz zannedildiği kadar açık bir deniz değil o nedenle yeşil dönüşüm özellikle bizim bulunduğumuz havza için çok önem arz ediyor.

Küresel ısınma ve iklim krizi en fazla bizim bulunduğumuz iklim kuşağını etkiliyor. Bu yeşil, dijital ve toplumsal yani üçüz dönüşüme, dördüz ve beşizleri de eklemek gerekiyor. Bu anlamsız ve vahşi tüketim kültürü ve dayatılan tüketim alışkanları ne kadar yeşil dönüşüm yaparsanız yapın başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Onun için tüketim alışkanlarında da bir değişikliğe gitmek zorundayız. Bütün bu dönüşümler konusunda bu zirvenin ev sahibi olan kadınlara güveniyoruz. Bu zirveyi gerçekleştiren İZİKAD’a ve paydaşlarına güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

Semiha Güneş: Yalnızca şirket bilançoları değil, hayatlar da değişecek İzmir bunu yapacak güçte

Bu tarz ağların ve buluşmaların büyüdüğü takdirde yalnızca şirket bilançolarının değil aynı zamanda hayatların da değişeceğini kaydeden Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “İZİKAD’ın büyük bir özveri ile hazırladığı bu zirvede iş dünyamızın gelecek vizyonunu konuşacağız. Bu zirvenin kıymeti biriktirdiğimiz deneyimleri Akdeniz ülkeleri ile buluşturmasında yatıyor.

Burada kurulacak her temas kentlerimizin sosyal dokusuna renk katacaktır. Kadın girişimcilere seslenmek istiyorum: cesaret çoğunlukla küçük bir adımla başlar. İZİKAD gibi kurumların misyonu da tam olarak burada anlam kazanıyor. Biz BASİFED olarak bu ekosistemi daha da güçlendirmeyi çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadınların liderliğinde kurulan bu ağlar dönüşüm hazırlayıcısı olacaktır. Bu ağlar büyüdükçe yalnızca şirket bilançoları değil, hayatlar da değişecek. İzmir bunu yapacak güçtedir.” diye konuştu.

Cemil Tugay: İZİKAD gibi kurumların yanında olacağım

İZİKAD gibi kadınların toplumda var olması için çalışan kurumların her zaman yanında olacağının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bir tarafta iklim krizi ve onun getirdiği problemler. Diğer tarafa teknolojik dönüşüm süreçleri. Dünyadaki bu uygulamalara ayak uydurulmazsa herhangi bir ülkenin dünyada iyi bir yere gelmesi mümkün değildir.

Bu konular akademide sıklıkla konuşuluyor ısrarla vurgulamak isterim ki, kamu dönüşümü olmadan hiçbir şekilde başarılı olmak mümkün değil. Hepimizin bildiği gerçekleri çok fazla konuşmak istemiyorum. İklim krizi kaynaklı yaşanan sıkıntıları herkes biliyor. Bir taraftan karbon emisyonumuzu düşürmeye çalışıyoruz. Bir bütün olarak ortak bir eylem planı çerçevesinde ilerlemezsek başarıya ulaşmayacağımızı biliyoruz.

Kadınların sosyal yaşamda ve siyasi yaşamda daha fazla var olması için çabamız var. Yerel eşitlik eylem planımız var. Kadınların iş yaşamında ve girişimci ekosistemde başarılı olması için düzenlediğimiz pek çok eğitimimiz var. Türkiye’de kadınların daha fazla gerçekten aktif olmak istediğini, girişimci olmak istediğini görüyoruz ve duyuyoruz, ben kentin belediye başkanı olarak bu süreçte İZİKAD gibi kadınların toplumda daha fazla var olması için çalışan kurumların her zaman yanında olacağını belirtmek isterim.” dedi.

Jülide Tutan: Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm birbirini besleyen yapının parçalarıdır

İZİKAD yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm birbirini besleyen bir yapının parçalarıdır. Zirvemizde kentimizin dönüşümüne yön verecek yeni nesil kentsel konuları ele aldık. Tüm bu konuları tartıştık. Bugün ki konuşmamıza vesile olan İZİKAD yönetimine, tüm paydaşlara ve kıymetli konuşmacılara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.