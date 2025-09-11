Son Mühür/Sercan Engerek- Engelli bireylerin kent içinde yaşadığı ulaşım ve erişim sorunları her geçen gün ağırlaşıyor. Bazı ihmaller can güvenliğini tehdit ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin gündüz bakım evleriyle ilgili projede henüz adım atmaması tepki çekiyor. 365 Gün Engelliyiz Platformu kentteki erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplu dilekçe eylemi düzenledi.

365 Gün Engelliyiz Platformu’nun kurucu üyesi Serap Dikmen Ahmetoğlu tarafından okunan basın açıklamasında engellilerin erişim sorunlarına dikkat çekildi.

Ahmetoğlu, “İzmir’de engelliler hâlâ özgürce sokağa çıkamıyor! Kaldırımlar işgal altında, rampalar yok, toplu taşıma erişilemez. Otizmli, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bireyler yok sayılıyor” dedi.

Reklam panoları tehlike yaratıyor

Kaldırımlardaki reklam panolarının görme engelli bireyler için ciddi bir tehlike yarattığına dikkat çeken Ahmetoğlu, şunları dile getirdi:

“Bu, basit bir ihmal değil; yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktur! Derhâl kaldırılmalı ve bir daha aynı hataya düşülmemelidir. Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır! Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır!”

“Bugün bize engel olan şey, yarın herkese engel olabilir”

Ahmetoğlu, erişilebilir bir şehrin sadece engelliler için değil, yaşlılar, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar açısından da önemini vurguladı.

“Erişim haktır, lütuf değil” diyen Ahmetoğlu, “Unutulmasın ki, erişilebilir bir şehir sadece engelliler için değil, yaşlılar, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar ve aslında tüm toplum için güvenli ve konforlu bir yaşam demektir. Bugün bize engel olan şey, yarın herkese engel olabilir. Biz buradayız, susmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye gündüz bakımevleriyle ilgili adım atmadı

Basın açıklamasında söz alan engelli hakları aktivisti Mustafa Ün ise gündüz bakım evleriyle ilgili önergenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesine rağmen projeyle hiçbir adım atılmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine seslenen Ün, “Sevgi her engeli aşar mı? Bu yalan. İzmir’i dolaştığınızda sevginin engelleri aşmadığını görürsünüz. Belediye meclisinden geçen gündüz bakımevleri projesi var. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi kaç aydır hiçbir şekilde adım atmadı. Bunun için yasal yollara başvuracağız. İzmir’de engelli haklarıyla ilgili belki 100’den fazla STK var. Bugün burada dilekçemizi verip sokağa ineceğiz. Belediyeyi uyarıyoruz. Lütfen engellilerle ilgili yasayı tam olarak yerine getirin” dedi.

Kent Konseyine ‘yasanın uygulanması’ için davet çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden engelli bireylerle ilgili yasaya uymasını talep eden Ün, şunları söyledi:

“Şu anda engelli bir birey herhangi bir mahalleden şehir merkezine gelemiyor. Şehrin merkezinde göstermelik olarak kaldırımlar yapılıyor. Bunlar da tam söylenen şekilde yapılmıyor. Mesela İzmir Kent Konseyi’nin Engelliler Meclisi var. Burada çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Engelliler Meclisi, çalışma yapmaktan ziyade belediyeleri yasanın uygulanması için davet etmesi gerekiyor.”

Engelli haklarıyla ilgili dilekçe sunuldu

365 Gün Engelliyiz Platformu’nun üyeleri basın açıklamasından sonra engelli haklarıyla ilgili imzaladıkları dilekçeleri İzmir Büyükşehir Belediyesine sundu.