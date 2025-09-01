Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de 365 Gün Engelliyiz Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Alsancak’taki Hayat Çemberi Anıtı’nın önünde basın açıklaması düzenledi.

“1939’ta İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla insanlık barışın değerini bir kez daha hatırladı” sloganıyla toplanan 365 Gün Engelliyiz Platformunun üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Serap Dikmen Ahmetoğlu, “Gerçek barış; sadece silahların susması değil, herkesin eşit, erişilebilir ve güvenli yaşama hakkına kavuşmasıdır” dedi.

Ahmetoğlu, barışın, insanlığın ortak hayali ve en temel hakkı olduğunu vurgulayarak, “Ancak savaşların ve krizlerin en sert yüzü, en kırılgan gruplara yönelmektedir. Engelli bireyler, çatışma ve afet koşullarında tahliye, sağlık, barınma ve güvenlik imkânlarına en zor erişenler arasındadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi hatırlatıldı. İlgili maddenin devletlere, silahlı çatışmalar ve afetler sırasında engellilerin korunması için gerekli tüm önlemleri alma yükümlülüğü getirdiğine dikkat çekildi.

“Ayrımcılık değil, eşitlik istiyoruz”

“Engelliler için barış bir temenni değil, hayatta kalmanın teminatıdır” diyen Ahmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle buradan hep birlikte sesleniyoruz: Savaş değil, barış istiyoruz. Ayrımcılık değil, eşitlik istiyoruz. Göz ardı edilmek değil, görünür olmak istiyoruz. Barış için engelleri birlikte kaldıralım.”

365 Gün Engelliyiz Platformu’nun üyeleri, basın açıklamasından sonra barış güvercinleri uçurdu.