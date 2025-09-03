Son Mühür- TÜİK ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 yıllık enflasyonu yüzde 32,95 olarak açıkladı.

Beklenti ortalamasının yüzde 1.79 olduğu bir süreçte beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarını değerlendiren Merkez Bankası'ndan emekli uzman Ayhan Bülent Toptaş,

''Ağustos enflasyonu (Yüzde 2,04) beklentilerin üzerinde gelmiş olsa bile TÜİK'in resmi yıllık enflasyon geçen yılın mayıs ayından (yüzde 75,45) bu yana kesintisiz olarak düşmeye devam ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Bu noktaya özel dikkat gerekiyor...



''Ana harcama gruplarına bakıldığında Ağustos enflasyonunun Gıda ve Alkolsüz içeceklerde yüzde 3,2 ve konutta yüzde 2,66 olması dikkat çekiyor.'' diyen Toptaş,

''Bilindiği gibi bu iki kalem enflasyonla mücadelede ağır bir yük taşıyan dar ve sabit gelirli kesimler açısından önemli ve genel enflasyon seviyesinin üzerinde çıkmaları bu noktaya özel olarak odaklanmayı gerektiriyor.

Özellikle yaz aylarında gıda fiyatları ucuzladığı için gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık artış oranı genel enflasyonun altında bir seviyede olur. Buna karşın, muhtemelen bu yıl yaşanan kuraklık ve don olayları bu rakamların geçmişteki gibi ortaya çıkmamasında etkili oldu.

Hafta başında açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında tarım sektöründe ilk iki çeyrekteki gerileme de dikkat çekmişti.' hatırlatmasında bulundu.



TCMB şimdi ne yapacak?



''Yıllık enflasyonda düşüş sürerken TCMB’nin Para Politikası Kurulu’nun yeni bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı sorusu da gündemde.'' diyen Toptaş,

''Yıllık enflasyondaki düşüşe ve iş dünyasının serzenişlerine bakıldığında bir faiz indirimi olası gibi gözüküyor. Bununla birlikte, hafta başında açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları ekonominin o kadar da fazla soğumadığını düşündürüyor.

Özellikle sanayide ikinci çeyrek büyümenin yüzde 6’nın üstünde gelmesinin sanayicilerin faizlerin düşürülmesine yönelik talepleri ile çelişen bir durum yaratması ile ay ortasında CHP kurultay davasından çıkabilecek bir kararın döviz kurları üzerinde oluşturabileceği baskılar da TCMB’yi politika faizini indirme kararı almada tereddüt içinde bırakabilir.'' mesajı verdi.