Son Mühür - Ünlü YouTuber Enes Batur’un, gün içinde paylaştığı bir dizi gönderide bazı YouTuber ve sosyal medya fenomenlerini hedef aldığı gözlemlendi. Batur’un paylaşımlarında wtcN, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak’ın eşi ve Hype gibi fenomenlere atıfta bulunduğu öne çıktı.
Ortalığı karıştırtacak paylaşım
Enes Batur’un paylaşımlarında Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü hedef alan sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Batur, paylaşımında futbolcuya yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı, Enes Batur’un açıklamalarına tepki gösterirken, bazı takipçiler hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü. Enes Batur ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Kanalını kapattı
Türkiye’de YouTube fenomenliği kavramını popülerleştiren isimlerden biri olan Enes Batur’un kanalını kapatma sebebi hâlâ bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Batur’un son paylaşımlarını planlı bir geri dönüş stratejisi olarak yorumlarken, bazıları kişisel bir kriz yaşadığını iddia etti. Konuya ilişkin Enes Batur’dan ve Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.