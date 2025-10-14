Son Mühür - Ünlü YouTuber Enes Batur’un, gün içinde paylaştığı bir dizi gönderide bazı YouTuber ve sosyal medya fenomenlerini hedef aldığı gözlemlendi. Batur’un paylaşımlarında wtcN, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak’ın eşi ve Hype gibi fenomenlere atıfta bulunduğu öne çıktı.

Enes Batur’un paylaşımlarında Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü hedef alan sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Batur, paylaşımında futbolcuya yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı, Enes Batur’un açıklamalarına tepki gösterirken, bazı takipçiler hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü. Enes Batur ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Kanalını kapattı