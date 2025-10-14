Son Mühür- Dizinin tanıtımı için özel olarak hazırlanan program kapsamında, Ulusoy ve Özdemir’in ilk kareleri dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. İkilinin, dizideki klasik araba “Fıstık” ile Cannes sokaklarına giriş yapması hayranlarını mest etti. Sosyal medyada binlerce beğeni alan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldular

Ulusoy ve Özdemir’in Cannes’daki uyumu, enerjileri ve doğal halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı. İkilinin birbirine olan saygılı ve samimi tavırları, dizinin tanıtımını uluslararası basında da dikkat çekici hale getirdi.

Demet Özdemir’in tarzı tam not aldı

Cannes’daki tanıtım etkinliğinde Demet Özdemir, sade ama iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Koyu tonların hakim olduğu, transparan detaylarla zenginleştirilen romantik-gotik stiliyle göz kamaştıran oyuncu, moda eleştirmenlerinden de tam not aldı. Özdemir’in tarzı “zarafet ve özgüvenin birleşimi” olarak yorumlandı.

Eşref Rüya uluslararası ilgi görüyor

Tims&B’nin yeni dizisi “Eşref Rüya”, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla henüz yayınlanmadan uluslararası platformlarda merak uyandırdı. Cannes’daki tanıtımın ardından dizinin farklı ülkelerde yayın hakları için görüşmelerin başladığı öğrenildi.

İkili başarılı bir çıkış yaptı

Hem Çağatay Ulusoy’un karizması hem de Demet Özdemir’in zarafeti, “Eşref Rüya” tanıtımını Mipcom’un en dikkat çeken etkinliklerinden biri haline getirdi. İkilinin fuardaki samimi tavırları, dizinin vizyon öncesi global çapta büyük bir ilgiyle karşılanacağının sinyallerini verdi.