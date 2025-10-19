Son Mühür- Batur’un, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları kısa süre önce gündem olmuş, ardından paylaşımlarını kaldırarak sessizliğe gömülmüştü. Bu süreçte Enes Batur’un ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiği iddia edilmişti.

“Tarikat” iddiası sosyal medyayı karıştırdı

“CharmQuell” adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Batur’un bazı son dönem paylaşımlarının “tarikat” bağlantılı semboller içerdiğini öne sürdü. Söz konusu kullanıcı, 2023’ten bu yana Enes Batur’la tanıştığını belirterek, “Oturduğu mekandaki objelerle bile garip bir ilişkisi vardı” ifadelerini kullandı. Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Berkcan Güven’den dostuna destek

İddialar büyürken Enes Batur’un yakın dostu Berkcan Güven, sessizliğini bozarak sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Güven, “Bir insanın özel hayatını, çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız” diyerek paylaşım yapanlara sitem etti.

Güven ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşmayı geçtim, adamın yaşadığı travması üzerinden içerik üretmek ne kadar mantıklı? Enes, yanındayız. En kısa sürede iyileşmeni diliyorum. Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak paylaşıyorum.”