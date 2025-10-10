Son Mühür- Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü golcü, son olarak Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez ile yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

10 yıllık evlilik bitti, yeni aşk başladı

Uzun süredir aldatma, şiddet iddiaları, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda resmen noktalamıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen yıldız futbolcu, kısa süre sonra gönlünü Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez’e kaptırmıştı. Çiftin kısa sürede nişanlandığı yönündeki iddialar da Arjantin basınında geniş yer bulmuştu.

İspanya’da romantik kaçamak

Milli araya girilmesiyle birlikte Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte soluğu İspanya’da aldı.

Romantik çift, Madrid’de çıktıkları tatilden renkli kareler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları aşk dolu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“Yarın da seni seçeceğim”

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sevgilisine olan aşkını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Ünlü oyuncu China Suarez ile birlikte çekilen fotoğrafına şu notu düştü:

“Yarın da seni seçeceğimin huzuruyla seni seçiyorum.” Romantik paylaşım, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Özel jet pozları gündem oldu

İspanya tatiline özel jetiyle giden çift, uçakta verdikleri samimi pozlarla da sosyal medyada gündem oldu. Icardi ve Suarez’in birlikte verdiği kareler, binlerce kez paylaşıldı.